شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات بشأن سرعة انتشار كورونا شمال غربي سوريا.. وتلقيح نحو 29 ألف مواطن بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مجموعة من المنظمات الإنسانية والطبية العاملة بشمال غربي سوريا من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة، بما فيه من سلالات جديدة شديدة الخطور كمتحور دلتا الجديد.

وقالت المنظمات - في بيان أورده التلفزيون السوري، اليوم /الاثنين/ - إنه "نظرًا لارتفاع عدد المصابين والمحتاجين إلى عناية طبية مشددة، فقد وصلت المشافي والنقاط الطبية لحالة إشغال تام في جميع أسرة العناية المركزة".

وناشد البيان المواطنين السوريين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ الموضوع على محمل الجد والابتعاد عن أماكن التجمعات قدر الإمكان، داعيا إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية وتأخير بدء العام الدراسي، فضلًا عن تخفيف التجمعات في الأسواق والمطاعم والمنتزهات واقتصار عمل المؤسسات على الحد الأدني من الموظفين.

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 28 ألفا و837 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلى 18 مليونا و455 ألفا و348 جرعة، موضحة أن معدل توزيع اللقاح بلغ 186.60 جرعة لكل 100 شخص.