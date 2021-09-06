شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات وحار فى الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد في عواصم دول الخليج، اليوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، حيث تستمر الأمطار الرعدية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، ويسود طقس غائم بالإمارات العربية المتحدة، وترتفع درجات الحرارة في كل من الكويت والبحرين، وإلى التفاصيل:-





توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



طقس الإمارات طقس الإمارات

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الإثنين صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف خاصة على المناطق الداخلية، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند 13:49 والمد الثاني عند 00:28 والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:39 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند 09:42 والمد الثاني عند الساعة 21:18 ، والجزر الأول عند الساعة 15:43 والجزر الثاني عند الساعة 03:43.