شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي بتونس يؤكد تفهّم بلاده لقرارات الرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، مع اندريه باران، سفير فرنسا بتونسعددا من المسائل المتعلّقة بالتعاون بين البلدين والاستحقاقات القادمة على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأعرب الجرندي خلال هذا اللقاء عن ارتياح تونس لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين، مجدّدا الشكر على الدعم الفرنسي الذي حظيت به تونس لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19 ممّا يؤكّد عمق الروابط التاريخيّة العريقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء مرحلة تصحيح المسار السياسي إثر الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، بمساندة شعبيّة واسعة واستنادا على الفصل 80 من الدستور والتي اقتضاها الوضع العام في البلاد، وأشار الوزير إلى تواصل المشاورات التي يجريها الرئيس مع مختلف الأطراف الوطنيّة الفاعلة قصد وضع حدّ للتجاذبات السياسيّة ودفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

من جانبه، أكّد السفير الفرنسي تفهّم بلاده للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهوريّة يوم 25 يوليو 2021، معربا عن تطلّع فرنسا إلى أن تتجاوز تونس هذه المرحلة بما يدعم تجربتها الديمقراطيّة ويستجيب لطموحات شعبها، مشدّدا على وقوفها إلى جانب تونس لمواجهة كافة التحديّات الاقتصادية والصحيّة تماهيا مع ما عبرّ عنه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال الاتّصال الهاتفي الأخير الذي أجراه مع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.

كما تمّ بهذه المناسبة التطرّق إلى المسائل السياسّية المطروحة على الساحة الاقليميّة على غرار المسار السياسي الليبي وأهميّة مساعدة الاطراف الليبيّة على تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها أُمميّا بما يساهم في استعادة الاستقرار والسلم في هذا البلد الشقيق.

كما مثّل اللقاء، وفق بيان الوزارة، فرصة لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم تونس للقمّة الثامنة عشر للفرونكوفونيّة التي ستحتضنها جزيرة جربة في شهر نوفمبر 2021 حيث قدّم الجرندي لمحة عن التقدم الحاصل للإعداد المادّي واللوجستي لهذا الحدث الدولي الهام والتشاور الجاري مع الدّول الأعضاء لاستكمال ورقات العمل ومخرجات هذه القمّة.