شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب فى الصومال إلى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في الصومال إلى أواخر نوفمبر، في خطوة ستؤخر الانتخابات غير المباشرة لرئيس البلاد.

وحسب موقع سويس إنفو، كان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع على أن يتم اختيار رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل حتى يتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد في العاشر من أكتوبر.

لكن لجنة تنفيذية معنية بإجراء الانتخابات وضعت جدولا زمنيا جديدا للعملية يظهر أنه سيتم اختيار النواب في الفترة ما بين الأول من أكتوبر والعشرين من نوفمبر.

ولم يحدد الجدول الزمني، موعدا لانتخاب النواب رئيسا للصومال.

وكان قد أقال رئيس وزراء الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي رئيس جهاز المخابرات فهد ياسين من منصبه على خلفية قضية اختفاء وومقتل موظفة في الجهاز تدعى إكرام تهليل، ونشر مكتب رئيس الوزراء في منشور له على صفحته الرسمية في تويتر.