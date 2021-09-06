شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع مسؤول أوروبى جهود الحكومة الإصلاحية وخطوات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الإثنين، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل والوفد المرافق له.

وبيّن الكاظمى خلال اللقاء، - بحسب بيان للحكومة العراقية - أن العراق يولى اهتماما كبيرًا للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبى كافة فى مختلف المجالات، ولاسيما السياسية، والاقتصادية، والثقافية منها، مؤكدا حرص العراق على الإفادة من التجربة الأوروبية فى تحويل التنوّع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد.

من جانبه أوضح بوريل التزام الاتحاد الأوروبى بدعم العراق فى جميع المستويات، وتعضيد جهود الحكومة العراقية الإصلاحية، وخطواتها التنموية باتجاه تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، مؤكدًا فى الوقت نفسه الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين.

وأشاد بوريل أيضًا باضطلاع العراق بدور محورى إقليمى كملتقى لوجهات النظر، وبما تمثله بغداد من عنصر دعم لاستقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها.