"الدولى للاتصال الحكومى" يطلق فعاليات دورته العاشرة 26 سبتمبر الجارى

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى، الأحد الموافق 26 سبتمبر الجارى، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار ""دروس الماضي، تطلعات المستقبل"

ويجمع المنتدى الذي يقام على مدار يومين تحت شعار "دروس الماضي، تطلعات المستقبل"، 79 خبيراً في الاتصال من 11 دولة عربية وأجنبية، ليناقش آليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة، ويحدد مستقبل خطاب الحكومات للجمهور وحجم الشراكة التي تجمعهم في صناعة القرار، عاقداً لذلك 31 فعالية تتوزع بين 7 جلسات حوارية و5 خطابات ملهمة و7 ورش تدريبية و12منصة تفاعلية، وتركز على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي، وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً.

ونظم المركز الدولي للاتصال الحكومي، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، واستهل طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كلمته في المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن مستقبل الاتصال الحكومي يصنع ولا ينتظر، يصاغ ولا يأتي صدفة، كونه نتاج للدمج بين دروس التاريخ والتعلم من التجربة الحية، موضحاً أن السنوات القليلة الماضية وضعت الإعلام وفرق الاتصال الحكومي أمام استحقاقات ضخمة بعضها قد يكون مصيرياً، مبيناً أهمية التجديد الدائم في أدوات ومناهج الاتصال والحفاظ على ثقة الجمهور.

وأضاف علاي: "جميعنا تابعنا التحولات الحادة في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، وسنحاول في الدورة القادمة من المنتدى رصد دور الاتصال الحكومي وسط هذه التحولات وقياس قدرته على قيادتها والتأثير في نتائجها، مستندين إلى دروس التاريخ لصياغة ملامح مستقبل مستقر ومزدهر".

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى نخبة من أبرز الشخصيات الرسمية وخبراء الاتصال المحليين والإقليميين والعالميين منهم، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وفيليب هاموند السياسي البريطاني، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث منذ 15 يوليو 2014، و فهد الشليمي الظفيري رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام والدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ويستضيف المنتدى، توماس هندريك إلفيس رئيس جمهورية إستونيا السابق، و نارت بوران الرئيس التنفيذي للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية، و ديفيد هلبرن الرئيس التنفيذي ومدير مجلس إدارة فريق الرؤى السلوكية في المملكة المتحدة، وعبدالله المغلوث مدير مركز التواصل الحكومي في السعودية، و السعد المنهالي رئيس تحرير مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" العربية، و راشد الفلاحي، أول رئيس تحرير تنفيذي للسرد القصصي، وتيموثي أرمو الرئيس التنفيذي ومؤسس Fanbytes، ومقصود كروز مستشار الاتصال الاستراتيجي بوزارة شؤون الرئاسة.

وتتضمن قائمة المشاركين في المنتدى، الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، عضو اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الأزمات والكوارث في الشارقة، و الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، و الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، والسير كرايج أوليفر محرر أخبار بريطاني ومنتج ومدير تنفيذي إعلامي، وسعادة إليزابيث ليندر مؤسس قسم السياسة والحكومة على Facebook، ومؤسسConversational Century، و كارولين فرج نائب رئيس شبكة «سي إن إن» عن الخدمة العربية، وسعادة سامي الريامي، رئيس تحرير صحفية الإمارات اليوم، و محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، وعضوان الأحمري، رئيس تحرير إندبندنت عربية.

كما تشمل قائمة المشاركين، أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، المملكة المتحدة، وألاستير كامبل صحفي ومؤلف واستراتيجي وناشط بريطاني، والمقدم الدكتور حمدان راشد الطنيجي، رئيس قسم إدارة الأزمات والكوارث في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ونايلة الخاجة مخرجة وكاتبة سيناريو إماراتية، وفاطمة محمد المرزوقي، رئيس قسم استمرارية الأعمال بالإمارة، وأحمد الميل، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية، وعمار المعيني، مدير الاتصال الإبداعي في مكتب وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ويمثل المشاركون في المنتدى 11 دولة هي مصروالإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإستونيا.

وينظم المنتدى 5 خطابات ملهمة هي: "الاتصال الإنساني"، للإعلامي وصانع الأفلام البحريني عمر فاروق، و"الأمن السيبراني"، للدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، و"منصات جديدة ..رسائل متخصصة"، لتيموثي أرمو الرئيس التنفيذي ومؤسس "Fanbytes"، و"الحقيقة في خطاب الاتصال الحكومي" يقدمه الباحث وصانع محتوى يوتيوب مصري أحمد الغندور، و"الاستثمار في طاقات الشباب" تقدمه الكاتبة والمخرجة اللبنانية ريمي عكل.

ويعقد المنتدى 7 جلسات حوارية هي، "نظرية المؤامرة.. هل يمكن اختراقها؟"، و"فاعلية الرسائل الاتصالية بين علم السلوك والبيانات الضخمة"، و"السرد القصصي .. ماهيته ودوره في الأثر الخطابي"، و"أدوات الاتصال الحكومي.. هل لا تزال نافعة للغد؟"، و"مناعة الوعي الجمعي.. المنهجية والتأثير"، و"المحتوى الترفيهي...من يشاهد الآخر؟" والأخيرة بعنوان "من يحدد قواعد اللعبة.. منصات التواصل الاجتماعي أم صنّاع المحتوى؟".

ويشهد المنتدى سلسلة ورش عمل تدريبية منها "إدارة صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي"، و"صناعة البودكاست .. رافق جمهورك أينما كان" يقدمها متخصصون من أكاديمية الإعلام الجديد وسكاي نيوز عربية. ويسبق انعقاد المنتدى فعاليات برنامج الاتصال للطلبة "COMMS"، الذي يتضمن خمس ورش تنظم عن بعد عبر برنامج الاتصال المرئي "ًWebex" خلال الفترة بين 19 و23 سبتمبر الجاري.

ويعقد على هامش المنتدى العديد من الجلسات والندوات والمنصات التفاعلية المصممة لإشراك الشباب في عملية صنع القرار مع المسؤولين، وتتضمن الفعاليات ملتقى المؤثرين تحت عنوان "الوباء المعلوماتي" وملتقى الشباب بعنوان "الجيل الخامس من الأفكار" وجلسات بعنوان "حديث الاتصال الحكومي" و"استراتيجيات الاتصال الحكومي في مواجهة الأزمات"، و"الاتصال الحكومي واستمرارية الأعمال"، و"الأخبار المضللة في زمن كورونا" و"إلى أين تتجه الصحافة اليوم"، و"كيف يشارك المجتمع في صياغة القرارات؟"، و"إعلاميون من مجالات أخرى.. قصص مُلهمة"، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "برنامج الظل الوظيفي" ومنصة "باحثون".