شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يؤكد استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي، منوها باستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات.

وأشار وزير خارجية العراق - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - إلى أن مباحثاته مع بوريل تطرقت إلى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن موضوع اللاجئين كان محورا مهما في المناقشات الثنائية.

ومن جانبه، قال بوريل إن "العراق القوي سيكون له تأثير كبير في المنطقة"، مشيراً إلى أنه تم بحث ملفات الهجرة والأمن وعمل الشركات الأوربية في العراق.

وحث على إجراء انتخابات برلمانية عادلة، لافتا الى أن لاتحاد الأوروبي سيقوم بنشر مراقبين خلال عملية الاقتراع، منوها بأن الاتحاد قدم أكثر من مليار دولار لدعم العراق خلال السنوات الماضية.