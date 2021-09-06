شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال إرهابيين وضبط متفجرات فى عمليات أمنية فى أنحاء العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الأعلام الأمنى، اليوم الاثنين، عن اعتقال إرهابيين وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة خلال عمليات أمنية وعمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش الإرهابى فى أنحاء البلاد كافة، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

وفي محافظة الأنبار الواقعة غربى البلاد أفادت الخلية العراقية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية ـ بأنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في سيطرة جسر الصديقية في محافظة الأنبار الواقعة غربي البلاد".

وأضاف البيان أن "مفارز الاستخبارات والقوة ذاتها تمكنت أيضا من ضبط 51 لغم دبابة وعبوتين على شكل صفيحة في منطقة الخط الاستراتيجي بمدينة الرمادى العراقية".. يأتي هذا في الوقت الذى ألقت فيه القوات الأمنية العراقية القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في محافظة ميسان الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأفادت الوكالة العراقية ـ فى بيان ـ أنه "من ضمن الجهود الأمنية المستمرة في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على متهمين اثنين بجريمة (الدكة العشائرية) في محافظة ميسان الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "تم إحالة المتهمين بالإرهاب إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

وتعرف "الدكة العشائرية" بأنها هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

كما تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، حيث ذكرت الخلية أن "كتيبة الاستطلاع في فرقة المشاة الحادية عشر ألقت القبض على متهم بالإرهاب شمالي شرقي بغداد، في حين ألقت قوة من اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4/1) إرهاب جنوبى بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء الأول شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له جنوب شرقي بغداد، مشيرة إلى أن قوات سيطرة الجزيرة التابعة إلى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وفي سياق آخر.. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط حاويتين لمواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر الجنوبي.

وذكرت الهيئة - في بيان - أن "قواتها في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال الاعتماد على جهودها في المتابعة الجيدة والتدقيق تمكنت من ضبط حاويتين مخالفتين داخل الحرم الجمركى، حيث تبين بعد الكشف وجود مادة كيميائية خطرة، مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الدوائر المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

