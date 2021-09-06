شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إطلاق عمليات أمنية لملاحقة فلول داعش فى ديالى وصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي فى العراق طالب الموسوي، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات مشتركة في ديالى وصلاح الدين.

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال بيان للحشد الشعبي إن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي متمثلة بقيادة عمليات ديالى للحشد بجميع ألويتها وقيادة كركوك وشرق دجلة متمثلة باللواء الـ22 والتاسع والـ88 وبإسناد من التشكيلات الساندة للحشد الشعبي من مديرية مقاتلة الدروع ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والإعلام والطبابة وبغطاء جوّي من طيران الجيش، باشرت بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى وصلاح الدين".

وأضاف ان "قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي انطلق من محورين أساسيين، الأول من معبر الميتة باتجاه قرية الطالعة، والثاني من معبر النعمان شمالاً باتجاه الطالعة ".

وأشار الى أن "قيادة قاطع ديالى للحشد نفّذ عملية استباقية دقيقة جداً بتحديد الأهداف والخروج بنتائج مهمة".