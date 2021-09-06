شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى رئيس "الاقتصادى الجزائرى".. ويتلقى دعوة لحضور مؤتمر بنوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى الجزائرى رضا تير، وذلك بمقر الأمانة العامة.

وقال رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى بدولة الجزائر رضا تير، أن لقائه مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط تطرق لتقييم الوضع فى الجزائر والمنطقة، ودور الجامعة العربية فى تقديم حلول للازمات الحالية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقب اللقاء، أن المناقشات مع الأمين العام تطرقت إلى العلاقات القوية بين الجامعة والجزائر فى ظل وجود ديناميكية كبيرة بين الجانبين.

وأوضح أن الجزائر ستنظم اجتماعا للجمعية العامة لرابطة المجالس المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية فى الجزالر فى نوفمبر المقبل، حيث وجه الدعوة للأمين العام للمشاركة فى فاعلياته.

وأضاف أن الرابطة أنشئت فى 2015 بهدف مساعدة السلطات التنفيذية والتشريعية فى الدول العربية، فى إعداد المخططات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كل دولة.

وتطرق تير إلى الدور الذى يقوم به المجلس على المستويات الدولية والاقليمية لتشجيع دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإسهام فى مشاريع التنمية الحديثة، ودوره فى التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية من خلال تشجيع الحوار الاجتماعى لتحقيق الانسجام بين اطراف الإنتاج الثلاثة، وهو الحكومات والعمال وأرباب العمل.

ومن هنا، يرى تير أنه يمكن إحياء الرابطة الوطنية للمجالس الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى الدول العربية وعلى مستوى القارة الأفريقية.

وأضاف أن المباحثات مع الأمين العام تطرقت إلى كيفية تنمية الاستثمارات البينية فى الدول العرببة، حيث أعرب عن ترحيبه بالأفكار والمبادرات فى إطار الجامعة العربية التى من شانها تطوير هذا الاتجاه والذى يتوافق مع سياسات الجزائر والتى اتجهت نحو تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتسمح بتدفق المزيد من الاستثمارات.