شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال يقيل قائد المخابرات من منصبه على خلفية مقتل موظفة بالجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقال رئيس وزراء الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي رئيس جهاز المخابرات فهد ياسين من منصبه على خلفية قضية اختفاء وومقتل موظفة في الجهاز تدعى إكرام تهليل، ونشر مكتب رئيس الوزراء في منشور له على صفحته الرسمية في تويتر.

ونص قرار الإقالة وجاء في القرار: أقال رئيس الوزراء فهد ياسين حاجي ضاهر مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعيّن الرئيس السابق للوكالة اللواء بشير محمد جمعة مديرا مؤقتا للمخابرات بدلا عن ياسين.

وأمر رئيس الوزراء في قرار الإقالة المدير الموقوف بتسليم السلطة إلى المدير المؤقت للوكالة في غضون ثلاثة أيام.

وطلب رئيس الوزراء من النائب العام سليمان محمد فتح تحقيق رسمي في وفاة إكرام تهليل فرح الغامضة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وجاء قرار روبلي بعد ساعات من تصريح لفهد ياسين مدير المخابرات الصومالية، طالب فيه بعقد مجلس الأمن الوطني لتقديم تقرير شامل بشأن قضية مقتل موظفة الاستخبارات إكرام تهليل فارح، ردًا على المهلة (48 ساعة) التي منحها رئيس الوزراء محمد حسين روبلى لياسين لكشف ملابسات مقتل إكرام.