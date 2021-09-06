شكرا لقرائتكم خبر عن "النفط الليبية": قرار وقف "صنع الله" ساريًا وينتظر تنفيذه عن طريق السلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد يوم أمس الأحد اجتماع بديوان مجلس الوزراء الليبى اجتماع لمناقشة المشاكل والصعوبات التى تواجهها وزارة النفط الليبية منذ إنشائها ومحاولة إيجاد حلول لها، وذلك بناءً على دعوة رئيس الحكومة الليبية لمتابعة العمل بوزارة النفط والغاز والمؤسسات التابعة لها، وللتعرف على الصعوبات والمشاكل التى تواجهها فى أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء الليبى – بحسب بيان وزارة النفط اليوم الاثنين - باتخاذ بعض الإجراءات التى ستساعد وزارة النفط والغاز فى اجتياز الصعاب التى تواجهها والقيام بمهامها.

وفى هذا الصدد، أكدت وزارة النفط والغاز فى حكومة الوحدة الليبية أنها تقوم بواجبها كاملًا بالرغم من الصعوبات الجمة والعراقيل التى واجهتها ولا تزال تواجهها.

وأكدت الوزارة بأن توصيتها بخصوص تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لا زالت سارية، وتنتظر عرضها على مجلس الوزراء من قبل رئيس مجلس الوزراء الليبى الذى أكدّ هذا.

وأكد وزارة النفط الليبية أن القرار رقم 35 بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل حسب ما ورد بالقرار لازال سارى المفعول، وينتظر إنفاذه عن طريق سلطات إنفاذ القوانين والقرارات.