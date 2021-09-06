شركة "جي بي إل" JBL تطلق السماعة اللاسلكية Flip 6 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "جي بي إل" JBL السماعة اللاسلكية Flip 6 الجديدة، التي تمتاز بحجم مدمج يتيح استعمالها أثناء التنقل.



وتروج الشركة الأمريكية للسماعة البلوتوث Flip 6 الجديدة بالتصميم القوي ومقاومة الغبار والأتربة، وفقاً لفئة الحماية IP67، لاستعمالها على الشواطئ، وحمامات السباحة، وفي الجولات الخارجية وسط الطبيعة.

وتتيح وظيفة PartyBoost توصيل السماعة اللاسلكية بسماعات أخرى من إنتاج شركة جي بي إل، ويمتد تشغيلها 12 ساعة.

وأعلنت الشركة طرح السماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بألوان الوردي Dusty والرمادي Stone والأحمر Fiesta والأزرق Ocean والأسود Midnight والأبيض Steel والأخضر Forest، بنحو 130 دولاراً أمريكياً.