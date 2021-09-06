رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن إعداد مسودة بقوانين الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، أن المجلس سيصوت عليها الأسبوع المقبل لتحويلها لمجلس النواب؛ لغرض التشاور حولها حسب الاتفاق السياس، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في "فيسبوك".

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وشكل المجلس الأعلى للدولة قبل أسبوعين لجنة للتواصل مع مجلس النواب من أجل إعداد مقترحات قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر أن يجري تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات العامة عبر الاقتراع المباشر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد في ليبيا.

وأكدت روسيا موقفها المبدئي بشأن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل وفقا لقراري مجلس الأمن 2510 و 2570.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).