شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار السيل الكبير شمال شرق مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت العديد من الأحياء شمال شرق مكة المكرمة، عصر اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو يوثق هطول أمطار السيل الكبير على أحياء شرق مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.