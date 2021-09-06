أقيم فى الفترة من 2-5 سبتمر.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يكرم 4 شخصيات إماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كرم الاتحاد الدولي للمنجزين العرب بمنتدى الأشقاء العرب والذي أقيم فى الفترة من 2-5 سبتمر بمدينة شرم الشيخ اربع شخصيات إماراتية من بينهم امرأتان بجائزة الإنجاز العربية تقديرا لهم على ما قدموه من اعمال وانجازات على الصعيدين العملي والاجتماعي وذلك بالعقد المنتهي من عام 2020 .. وذلك بحضور شخصيات عربية وخليجية من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ومصر ، وبرئاسة اللواء سامح لطفى رئيس المنجزين العرب والدكتور مصطفى حسين كامل بهاء الدين وزير البيئة الاسبق والنائبة ألفت المزلاوى ومصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الخيرية بالبحرين الرئيس الفخري للمنتدى وشهد المنتدى تكريم ثلاثين شخصاً من دول عربية وخليجية تركوا بصمات وانجازات متميزة وتقديرا لهم على ما قدموه فى خدمة اوطانهم العربية ..



وقد تميزت الإمارات بحضور قوي وحازت 4 شخصيات إماراتية على جوائز من الاتحاد الدولي للمنجزين العرب تقديراً وتثميناً على الدور المتميز وما قدموه من إنجازات عظيمه فى سبيل الوطن طوال فترة حياتهم وبصماتهم الإبداعية منهم الدكتورة سعاد الشامسي أول مهندسة طيران في دولة الامارات والتي قدمت ورقة عمل فى منتدى الاشقاء العرب بعنوان التحدي والإنجاز في جلسة سيدات صنعن المجد عرضت فيها مشوارها العملي وكيف دعمت القيادة الإماراتية ابنة الامارات حتى تقلدت مناصب كانت حكراً على الرجل وكيف استطاعت المرأة ان تثبت نجاحات لم يسبق لها مثيل فى كثير من المجالات الصعبة مثل قيادة الطائرات ، كما تم تكريم الدكتورة نورة العامري الخبيرة فى الاتيكيت والتراث ودورها في خدمة المجتمع، وتم تكريم الدكتور محمد كامل المعيني مؤسس ورئيس المعهد الدولى للدبلوماسية الثقافية فى دبي على الدور الذى قام به المعهد منذ انشائه عام 2010 من خلق جسور التواصل الانساني والثقافي والفكري مع دول العالم، وتم تكريم سالم الكربي من أبوظبي تقديرا له على ما يقوم به من تطوير ودعم الانشطة الرياضية والانسانية خارج دولة الامارات ..

وقد أهدى المكرمون الأربعة هذا التكريم إلى دولة الامارات وقادتها وشيوخها مثمنين الدعم والتحفيز من المؤسسات والجمعيات وأفراد المجتمع مؤكدين بأنهم أبناء الوطن هدفهم القادم التركيز على نشر ثقافة البلاد وجودة الحياة ودعم المراة وأفراد المجتمع من جميع الفئات وخصوصاً الشباب وصناعة جيل واع مفكر مبدع لخطة العام الخمسين القادمة.