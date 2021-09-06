الشرطة المصرية تنشر فيديو لعملية تحرير طفل مختطف آخر

دبي - محمود عبدالرازق - ويوضح الفيديو في بدايته استغاثة أهل الطفل المدعو، أمير نادي اقلديوس (6 أعوام) من مركز ساحل سليم في أسيوط، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومكالبتهم بإعادته إليهم، ودشنوا هاشتاغ يحمل اسم "أمير لازم يرجع".

بعد ذلك يوضح الفيديو استجابة وزارة الداخلية المصرية لاستغاثة أهل أمير، ورصد قواتها مكان الطفل المخطوف، ثم مداهمته في عملية ليلية أسفرت عن مقتل أحد الخاطفين بالرصاص، وضبط متهمين آخرين وأسلحة نارية خلال عملية تحرير الطفل.

وينتهي الفيديو بتسليم قوات الأمن المصرية الطفل، أمير اقلديوس، إلى أهله وسط فرحتهم بعودته سالما.

يشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية تمكنت قبل أسبوع من تحريرطفل اختطفه 3 أشخاص في محافظة الغربية المصرية.

© AP Photo / Amr Nabil

وجاء في بيان وزارة الداخلية المصرية إنه بعد الإبلاغ عن عملية الخطف تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية.

وأضاف البيان، أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى ارتكاب الحادث وتبين أنها مبلغ بسرقتها فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل.

وتابع البيان أن الجناة قام بالتخطيط لسرقة السيارة واستخدامها فـي ارتكاب الحادث ثم التخلي عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـي أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة، وتم توجيه عدة مأموريات متزامنة وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابي.

وأكد البيان أنه تم ضبط بندقيتين آليتين بحوزة المتختطفين، مشددا على أنه تمت المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً.

ولفت البيان إلى أن المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة، ما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أرسل هدية إلى أهل طفل الغربية المختطف، احتفالا بعودته لهم، وهي عبارة عن حاسوب محمول وعجلين.

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