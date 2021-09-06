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شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تطلق خدمة طباعة شهادة بالمستحقات الشهرية عبر هذا التطبيق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إمكانية طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية عن طريق تطبيق “تأميناتي”.
وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على موقع “تويتر”، أنه كما يمكن طباعة التزام تحويل مستحقات و شهادة مفصلة بمقدار المعاش، وشهادة بمقدار إجمالي المعاش.
وأشارت إلى أنه يمكن تحميل تطبيق” تأميناتي”، لمستخدمي الأندرويد عبر الرابط التالي https://goo.gl/aV7z1I ومستخدمي “أيفون” عبر:https://goo.gl/1ZAgZB
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