شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تطلق خدمة طباعة شهادة بالمستحقات الشهرية عبر هذا التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إمكانية طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية عن طريق تطبيق “تأميناتي”.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على موقع “تويتر”، أنه كما يمكن طباعة التزام تحويل مستحقات و شهادة مفصلة بمقدار المعاش، وشهادة بمقدار إجمالي المعاش.

وأشارت إلى أنه يمكن تحميل تطبيق” تأميناتي”، لمستخدمي الأندرويد عبر الرابط التالي https://goo.gl/aV7z1I ومستخدمي “أيفون” عبر:https://goo.gl/1ZAgZB