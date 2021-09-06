شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الدمام ورفحاء تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين على مستوى المملكة.

وسجلت الدمام ورفحاء 46 ْ درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة، تليها كل من القيصومة وحفر الباطن بـ 45.8 ْ، ثم كل من الرياض والخرج والقصيم بـ45 ْ درجة مئوية.

بينما سجلت الأحساء 44.8 ْ، والمدينة المنورة 43 ْ، والعلا وعرعر وسكاكا 42 ْدرجة مئوية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.