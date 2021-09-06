شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تحذر: النظارات الشمسية المقلدة تدمر شبكية العين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، أن مخاطر النظارات الشمسية المقلدة يفوق بمراحل مخاطر الشمس على العينين، وأنها قد تؤدي إلى دمار شبكية العين.
وحذرت “سعود الطبية” عبر تويتر، من النظارات الشمسية المقلدة رديئة الصنع، كونها تشكل خطراً على العينين يفوق بمراحل مخاطر ضوء الشمس، مثل دمار الشبكية ومشاكل في النظر وزغللة بالعين وصداع متكرر عند ارتدائها.
من جهة أخرى، حذرت مدينة سعود الطبية، من ترك القطع المعدنية والبلاستيكية في متناول الأطفال؛ حيث أنها قد تتسبب في اختناقات تؤدي للوفاة.
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