دراسة: ممارسة الحوامل للتمارين الرياضية تعزز صحة الجهاز التنفسي للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أجرتها جامعة أوسلو أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد الحوامل على إنجاب أطفال يتمتعون برئتين قويتين ويحاربون الربو.



وأجرى الباحثون، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل" دراسةً على 800 سيدة تبين من خلالها أن أطفال النساء اللواتي قمن بقليل من التمارين الرياضية أثناء فترة الحمل كانوا عرضة مرتين أكثر لرئتين ضعيفتي الأداء.

وأشار الخبراء إلى أن النتائج تظهر مدى أهمية أن تحافظ الأمهات المنتظرات على لياقتهن من أجل صحتهن وصحة أطفالهن.

وتم تقييم وظائف الأطفال عبر قياس التنفس الطبيعي لدى الأطفال الهادئين المستيقظين، وذلك بوضع قناع للوجه فوق الأنف والفم وتسجيل تدفق وحجم الهواء الداخل والخارج. وتبين أن 8.6% من الأطفال المولودين لأمهات كسولات الحركة لديهم وظائف رئوية ضعيفة مقارنة ب4.2% من الأطفال المولودين لأمهات تمارسن التمارين الرياضية.

وأشار الدكتور هريفنا كاترين غودموندسدوتير، المشرف على الدراسة بأنه إذا كان النشاط البدني خلال فترة الحمل قادراً على تقليص مخاطر قصور الرئتين فإنه يعتبر طريقة بسيطة وغير مكلفة لتحسين صحة الجهاز التنفسي للمولود.