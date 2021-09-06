خبيرة: الغاز المصري يصل إلى لبنان عبر الأردن وسوريا خلال 6 أشهر إلى سنة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة أنبار "عمون" عن هايتايان تصريحاتها عبر قناة "الجديد"، والتي أوضحت خلالها أن هناك حاجة لتقييم أنبوب النفط العربي بين سوريا ولبنان لمعرفة كلفة إعادة تأهيله، أو وجود حاجة لانشاء أنابيب جديدة.

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ونوهت الخبيرة بأن الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الأربعاء المقبل، سيبحث تفاصيل مالية وفنية وتقنية بين الدول المعنية في الاتفاق.

وسلطت هايتايان الضوء على المخاوف من دخول الغاز الاسرائيلي إلى أنبوب النفط العربي، وقد يتم بناء خط غاز في الموازاة مع الخط وذلك لمنع دخول الغاز الاسرائيلي.

وتستعد محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان لاستقبال الغاز المصري القادم عبر الأردن مرورا بدمشق لإنتاج ما يصل إلى ثلث حاجة لبنان من الكهرباء.

الخطوة التي بدت أنها ستكتمل قريبا بعد موافقة الجانب السوري على مرور الغاز المصري إلى لبنان، يمكن أن تسرع وتيرة العمل في منظومة خطوط الغاز التي تستهدف العديد من دول المنطقة وصولا إلى أوروبا.

وأعلنت المملكة الأردنية، أمس الأحد، أنها سوف تستضيف الأربعاء المقبل وزراء الطاقة من دول مصر ولبنان وسوريا، بهدف مناقشة سبل نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية.

وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن المملكة "تستضيف، يوم الأربعاء القادم، 8 سبتمبر/ أيلول، في العاصمة عمان، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن".