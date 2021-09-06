شكرا لقرائتكم خبر عن «إنجاد»: العثور على مفقود «حفر الباطن» بعد ساعات من انقطاع الاتصال به والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ العثور على مفقود حفر الباطن من قبل أعضاء الفريق، موضحاً أنه مواطن ويدعى “سلطان بن علي المطيري” وهو بصحة طيبة.

وكان “المطيري” قد فقد بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية، بعدما علقت مركبته في الرمال وانقطع الاتصال به صباح اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر.

وأكد فريق “إنجاد” أنه على الفور انطلق أعضاء الفريق للبحث عنه، وتم العثور عليه بعدها بساعات ، بعد مجهودات كبيرة من أعضاء فريق البحث.