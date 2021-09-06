شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 3 أيام على إيداع دعم الدفعة 46 لشهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه لم يعد يفصلنا سوى 3 أيام فقط على إيداع الدفع لدفعة شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس المقبل بدلا من يوم الجمعة الذي يوافق إجازة رسمية في البلاد.

ويتم صرف الدعم في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره يوم واحد فقط إذا وافق يوم الصرف إجازة رسمية في البلاد.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن استعلام حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).