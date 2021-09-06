«حادث مفجع» وفاة وإصابة 5 أشخاص في تصادم عنيف على «طريق الحبيل» بعسير

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أسفر حادث مروري مروع وقع على أحد طرق محافظة “رجال ألمع” بمنطقة عسير، عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً وثق الحادث الأليم الذى وقع بين مركبتين على طريق الحبيل بمحافظة رجال ألمع. ووفقًا للهلال الأحمر بعسير، فإن الإصابات الثلاث من بينها اثنتان خطيرتان والثالثة متوسطة الخطورة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الدرب العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

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