روبوت مصري الصنع يحول رطوبة الهواء لماء مستلهماً رحلات ناسا للمريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

يستطيع مهندس ميكاترونيكس مصري تحويل الهواء إلى ماء بفضل إنسان آلي صممه ليستخرج الرطوبة من الهواء ويحولها إلى ماء باستخدام الذكاء الاصطناعي.



واستلهم المهندس محمد الكومي (28 عاماً) رحلات وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لكوكب المريخ وصمم الروبوت ليعمل في ظروف مناخية مشابهة لتلك الموجودة على الكوكب الأحمر والمعروف أن طقسه مشبع بنسب عالية من الرطوبة لكنه جاف جداً. ويقول الكومي إن الروبوت إيلو يمكنه بفضل إعداداته استخلاص الرطوبة من الهواء على المريخ وتحويلها إلى ماء للشرب.

وقال الكومي إن الإنسان الآلي سُمي إيلو لأنها تعنى الحياة باللغة الإستونية وأيضا نسبة إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس الذي يعتبره الكومي قدوته في الحياة العملية.

ويقول الكومي إن هذه التكنولوجيا زهيدة الثمن والمدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنتاج كميات كبيرة من الماء باستخدام طاقة أقل والاستعانة بالبوليمرات.

استغرق الوصول إلى التصميم النهائي لإيلو تسعة أشهر، ويقول الكومي إن تكلفته تبلغ نحو 250 دولاراً.

وأضاف الباحث الشاب الحاصل على جائزة جنيف للاختراعات عام 2021 والميدالية الفضية في مجال الذكاء الاصطناعي إن تكلفة إنتاج لتر واحد من الماء عن طريق إيلو تتراوح بين 1.5 إلى 2 سنت بالمقارنة مع 20 سنتاً لإنتاج لتر من الماء باستخدام تكنولوجيات أخرى.

ويأمل الكومي أن ينجح مشروعه الذي موله بنفسه في الاستخدام على نطاق واسع ليس فقط على كوكب المريخ لكن في مناطق على الأرض تقل فيها الموارد المائية.

وقال "أقدر أعمل محطات تقدر تولّد أكتر من خمسة آلاف لتر في اليوم، ممكن 50 ألف لتر في اليوم. ممكن أقدر أعمل اسكيلنيج على ما أقدر أعمل. مفيش مشكلة خالص. أقدر كمان مش استخدمه علي المريخ بس كمان ممكن استخدمه في أي منطقة صحراوية مش بيوصلها مصادر مياه طبيعية زي الأنهار أو الآبار. تكلفة حفر الآبار غالية جداً، تكلفة مد الأنهار العذبة غالية جدا ومكلفة جداً، تكلفة توليد المياه من الهواء أقل كتير نسبيا من كل التكنولوجيات التانية".