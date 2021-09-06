شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حظك اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحرص الكثيرون من المواطنين على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.



الحمل: 21/3 إلى 20/4

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لديك طاقة كبيرة بسبب وجود المريخ فى مكان مميز، لذلك عليك أن تتحاشى الاندفاع والسرعة.

الثور : 21/4 إلى 20/5

لا تجعل احتياجاتك أو أنانيتك تعوقك فى التغلب على صعوبات الحياة، أنت لديك أصلب رأس وأكبر عند.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

التفاؤل هو سلاحك اليوم خاصة فيما تقوم به من مشروعات، وعليك أن تستمع للمتخصصين فى أى مجال أنت مهتم به.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

يبدو اليوم أفضل بالرغم من انخفاض القمر، ولكنك سوف تعود لطاقتك وحماسك بعد يومين ونصف.

الأسد: 21/7 إلى 20/8

ربما تمر باختبار من الأيام، من القدر، وعليك أن تفكر فى كيفية التصرف عندئذ.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

تستطيع أن تطور حياتك العملية بالبحث عمن يعلمك ويعرفك، وكذلك لديك طاقة عاطفية واجتماعية.

الميزان : 21/9 إلى 20/10

المعرفة تميزك وتجعل الآخرين يقدرونك، لديك حماس وطاقة مميزة تجعلك لا تسمح لأحد بأن يخدعك.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

لن تؤذى نفسك إذا وقفت فى صف البشر ودعمتهم، ويجب أن تكون صاحب نية صحيحة وجيدة.

القوس: 21/11 إلى 20/12

الأجواء تدعم التلقائية والحب والتواصل، ربما تجد صعوبة فى الأمور العملية والأجواء الجادة.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

ربما يدخل حياتك شىء لطيف، وذلك يدفعك لتحقيق بعض التقدم وإيجاد المتعة بشكل أو بآخر.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

تبدو أسرع وأفضل وأكثر كفاءة بسبب اكتمال القمر، تستطيع أن تحقق تقدما عمليا وإنسانيا.

الحوت: 21/2 إلى 20/3

تستطيع أن تهتم بالآخرين وتظهر إنسانية أصحاب برج الحوت، ليس هناك الكثير فى مجال العمل.