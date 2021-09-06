شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن بحوزته 56 كيلوجراماً من الحشيش المخدر بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، بمحافظة القنفذة، ضبط بحوزته (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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