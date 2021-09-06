مصر: خطة مع شركة إماراتية لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام" المصرية، أن هناك استثمارات جديدة إلى منطقة خليج السويس للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

ووصف تلك الاستثمارات بأنها تأتي ضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامجها الحالي، لتطوير وتحديث قطاع البترول.

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ولفت إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج للمسح السيزمي، وجمع البيانات بخليج السويس بهدف إتاحة فرص جديدة للاستكشاف، وزيادة الاحتياطيات والإنتاج من هذه المنطقة التي تعد الأقدم بتروليا.

وقال الملا في اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس "جابكو"، إن هناك خطة طموحة جار تنفيذها، بالتنسيق مع شركة "دراجون أويل" الإماراتية الشريك في شركة "جابكو"، لزيادة معدلات الإنتاج.

وأرجع فعالية الاتفاقية الجديدة إلى أنها تأتي في ظل حالة من التفاؤل تسود حالياً بين أطراف الصناعة البترولية، بسبب تحسن أسعار البترول عالمياً، الذي يجعل الشركات العالمية أكثر إقبالا على ضخ مزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج بعد فترة عصيبة مثلت فيها جائحة كورونا تحدياً كبيراً لصناعة البترول العالمية من ناحية ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج.

وكشف أيضا رئيس شركة "جابكو"، محمد المليجي إن إنتاج النفط وصل إلى 61 ألف برميل يوميا، تم حفر 7 آبار جديدة، وأنه تم وضع أحدث هذه الآبار على الإنتاج مؤخراً في الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل إنتاج ألف برميل زيت خام يوميا، كما قُدر إجمالي النفقات الاستثمارية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأردف بقوله إن هذا يأتي ضمن استمرار الجهود لتعزيز فرص واعدة للاستكشاف بخليج السويس، فقد تم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية لنحو 200 كيلومتر مربع، في منطقة غرب المرجان، وأنه جار الانتهاء من المسح السيزمي لنحو 345 كيلومترا مربعا آخر في قاع البحر.