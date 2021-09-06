رئيس حزب لبناني يمازح الرئيس السوري... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وهاب للأسد مع قهقهة: "ابني هادي تزوج مبارح... هوي اللي اتفقنا نعملو رئيس".

كما غرد وهّاب على "تويتر" عقب اللقاء قائلاً إن الرئيس الأسد ظهر كعادته صامداً ويعرف ماذا يريد ويقارب الملفات بفكر استراتيجي ويملك رؤيا لكل القضايا المطروحة، مضيفاً أن ثقة الرئيس الأسد بشعوب الأمة وبالنصر لا تتزحزح، على حد تعبيره.

من جانبه، عبر الرئيس السوري بشار الأسد عن دعم دمشق للشعب اللبناني ووقوفها معه على مختلف الأصعدة، مضيفاً أن القيادات التي تمتلك الرؤى الواضحة هي التي تستطيع إيصال الناس إلى الهدف الصحيح والاستقرار، مؤكداً أن المعركة التي يجب أن تقودها القيادات هي معركة حماية العقول مما يستهدفها من إلغاء الهويات والتخلي عنها.

يذكر أن اللقاء جاء بعد يوم واحد من زيارة وفد وزاري لبناني للعاصمة دمشق بحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف استجرار الغاز المصري عبر الأراضي السورية، وقد رحّبت الحكومة السورية بمساعدة لبنان بهذا الشأن.