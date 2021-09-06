حماس لـ "سبوتنيك": الأسرى يثبتون مجددا أنهم في الخندق الأول لمواجهة إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بدران، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "ستة أبطال لم تهزمهم سنوات السجن الطويلة يرسمون لنا الطريق من جديد، ويؤكدون على صواب نهج المقاومة".

وأضاف: "لن تجد اليوم فلسطينيا مخلصا إلا وهو مليء بالفرحة والسعادة والأمل. حدث اليوم فرصة لإحداث نقلة نوعية في عمل المقاومة في الضفة، وهو أمر يحتاج جهد الجميع دون استثناء".

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم، عن تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع، قرب مدينة بيسان شمال إسرائيل.

وحسب التحقيقات الأولية لمصلحة السجون، نقلتها وسائل إعلام عبرية، فإن الأسرى تمكنوا من الهرب في ساعة مبكرة من الليلة الماضية، مشيرةً إلى أنها بدأت تحقيقات واسعة في ظروف ملابسات الحادثة.

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ورحبت أغلب الفصائل الفلسطينية بعملية الهروب الكبير لستة أسرى من سجن جلبوع الاسرائيلي، واعتبرتها انتزاعا للحرية، وخطوة جديدة نحو مقاومة "الاحتلال" في كل المواقع.

وقال الناطق باسم حركة فتح، منير الجاغوب، عبر "فيسبوك"، تعليقا على تمكن قائد "شهداء الأقصى"، زكريا الزبيدي من الهروب من السجن، "التنين ينتصر على الجلاد".

وقال الجاغوب، "تحية لزكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورفاقه الأسرى، الذين انتزعوا حُريتهم انتزاعاً من عتمة السجن وظُلم السّجان عبر نفق الحرية".

من جانبه، قال القيادي في "الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، في تصريحات صحفية: "تمكن عدد من الأسرى من الهروب من سجن جلبوع هو عمل بطولي كبير، ونسميه انتزاعاً للحرية وليس هروباً. الأسرى داخل سجون الاحتلال في ساحة مواجهة وحالة اشتباك دائم مع العدو".

كما كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن قائد عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع، هو محمود عبد الله العارضة؛ حيث ينتمي خمسة أسرى لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

فيما دعت الجبهتين الشعبية والديمقراطية إلى الجماهير الفلسطينية إلى توفير الحاضنة الشعبيّة لهؤلاء الأسرى الأبطال الذين هزموا منظومة "الاحتلال" الأمنية، من أجل تفويت الفرصة عليه وأجهزته وأعوانه من الوصول إليهم أو إلحاق أي أذى بهم.

ومن جهة المقابلة، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إدارة مصلحة السجون ستعمل على نقل نحو 400 أسير من سجن جلبوع إلى سجون أخرى، في الساعات المقبلة، بعد حادثة هروب 6 أسرى فلسطينيين.

ونقلت مصادر إعلامية عبرية تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حول عملية الهروب من سجن جلبوع الاسرائيلي وأشارت أن بينيت تحدث مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، في أعقاب هروب الأسرى الفلسطينيين من السجن.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن هروب "السجناء"، حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك.