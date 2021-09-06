آخر تطورات فيروس كورونا في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الإثنين، تسجيل 219 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتعد هذه أدنى حصيلة وفيات يومية يتم تسجلها منذ أكثر من 5 أشهر.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 440 ألفا و752 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 38 ألفا و948 حالة إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 32 مليونا و988 ألفا و673 حالة.