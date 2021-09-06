شركة آسوس تطلق 4 موديلات جديدة من اللاب توب VivoBook

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت آسوس النقاب عن الموديلات الجديدة من منتجاتها لأجهزة اللاب توب المتطورة.



تضم أجهزة اللاب توب الجديدة كل من VivoBook Pro 14 وVivoBook Pro 15 وVivoBook Pro 14X OLED وVivoBook Pro 16X OLED.

وأوضحت آسوس التايوانية أن أجهزتها الجديدة تزخر بمعالجات إنتل Tiger Lake أو AMD Ryzen مع شاشة OLED فائقة الوضوح.

وأشارت آسوس إلى أنها قامت بتجهيز الموديل VivoBook Pro 14X OLED الفاخر بشاشة OLED بدقة الوضوح 2880 x 1600 بيكسل وبدرجة سطوع 600 نيت، أما الشاشة OLED في الموديل VivoBook Pro 16X OLED فإنها تعمل بدقة الوضوح 2.5K أو 4K.

وتوفر الشركة التايوانية إمكانية الاختيار بين معالجات إنتل Tiger Lake-H35 أو AMD Ryzen 5000H في الموديلين الفاخرين، بمعنى أنه يمكن تجهيزهما بمعالج إنتل Core i7-11370H رباعي النوى أو معالج AMD Ryzen 9 5900HX ثماني النوى، بالإضافة إلى بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3050 أو GeForce RTX 3050 Ti مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4-3.200 بسعة حتى 32 جيجابايت وذاكرة داخلية M.2-SSD بسعة واحد تيرابايت.

وأوضحت آسوس أن منفذ Thunderbolt 4 لا يتوافر إلا مع معالجات إنتل، ويأتي الموديل 14 بوصة بوزن 1.45 كجم ويتضمن بطارية سعة 63 واتا ساعة، أما وزن الموديل 16 بوصة فيبلغ وزنه 1.95كجم ويشتمل على بطارية سعة 96 واتا ساعة.

وتشتمل سلسلة اللاب توب VivoBook Pro الأقل تكلفة على نفس التجهيزات التقنية تقريبا، مع بعض التدابير لخفض التكلفة؛ حيث يعتمد الموديل 14 بوصة على معالج إنتل مع بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce GTX 1650، ويشتمل الموديل 15 بوصة المزود بمعالج إنتل على بطاقة الرسوميات GeForce RTX 3050.

وتتيح شركة آسوس لعملاء الموديل 14 بوصة الاختيار بين شاشة IPS بدقة الوضوح 2.5K أو شاشة OLED بدقة الوضوح 2.8K.

ويأتي الموديل 15 بوصة بشاشة IPS أو OLED وبدقة 1080 في جميع الأحوال.

وأعلنت شركة آسوس عن طرح أجهزة اللاب توب الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من الربع الأخير من العام الجاري.