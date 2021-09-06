أوبل تكشف النقاب عن سيارة كهربائية بقيمة 7000 دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أوبل النقاب عن السيارة الكهربائية المدمجة "Rocks-e" التي تشبه إلى حد بعيد الطراز "Citroen Ami" التي أنتجت في السابق.



اللافت أن هذا الطراز في أوروبا لا يُصنف على أنه سيارة، ولكن باعتباره عربة رباعية، وذلك يعني أنها لا تحتاج إلى رخصة لقيادتها.

وكانت شركة سيتروين قد كشفت منذ عامين النقاب عن عربتها الصغيرة "Ami" التي تتميز بفتح بابيها بشكل متعاكس وبمدى سير 70 كم.

وأدخلت على عربة أوبل بعض التصاميم المعدلة، كما أنها تزن أقل من الأصلية، 470 كغم مقابل 485، في حين ظلت السرعة القصوى من دون تغيير عند مستوى 45 كم / ساعة. وقوة المحرك 8 حصان فقط. ويستغرق الشحن الكامل للبطارية من منفذ عادي حوالي ثلاث ساعات.

تبلغ قياسات العربة الكهربائية 2410 × 1390 × 1520 مم، وقد زودت بعجلات 14 بوصة أصلية، ومصابيح أمامية إضافية تحت الزجاج الأمامي. وتم طلاء الهيكل بظلال من الأسود والرمادي مع لمسات صفراء. وتحمل السيارة لوحة عدادات رقمية صغيرة وموقد ومروحة ومنفذ "يو إس بي"، وحامل أكواب، فيما يفترض أن سعر العربة الكهربائية الجديدة سيكون حوالي 7000 دولار.