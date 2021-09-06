العراق... الحشد الشعبي يطلق عمليات أمنية في ديالى وصلاح الدين

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وأوضح بيان للحشد الشعبي أن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي متمثلة بقيادة عمليات ديالى للحشد بجميع ألويتها وقيادة كركوك وشرق دجلة متمثلة باللواء 22 والتاسع و88 وبإسناد من التشكيلات الساندة للحشد الشعبي من مديرية مقاتلة الدروع ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والإعلام والطبابة وبغطاء جوي من طيران الجيش، باشرت بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى وصلاح الدين".

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، أعلن انطلاق عمليات مشتركة في ديالى وصلاح الدين.

وتابع البيان: "قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي انطلقت من محورين أساسيين واحد من الأول من معبر الميتة باتجاه قرية الطالعة، والثاني من معبر النعمان شمالا باتجاه الطالعة ليلتقي باللواء 23 بالحشد الشعبي، ونفذت قيادة قاطع ديالى للحشد عملية استباقية دقيقة جدا بتحديد الأهداف والخروج بنتائج مهمة".

يذكر أن الحشد الشعبي كان قد أعلن، في أغسطس/ آب الماضي، عن إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت مديرية الحشد في بيان، نقلته "السومرية نيوز" أن قوة مشتركة من اللواء 52 والرد السريع (تابعة للداخلية)، شرعت في عملية تفتيش لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي شرق مدينة آمرلي.

وأوضحت أن الهدف من العملية هو تأمين أبراج الكهرباء التي تربط بين محافظتي ديالى (شرق) وصلاح الدين.