إعلام: هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة عبر حفر نفق.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القناة 13 العبرية إن الفلسطينيين الفارين استطاعوا الهروب عن طريق حفر نفق أرضي.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الفلسطينيين الـ 6 الهاربين هم من حركة فتح ومن بينهم، زكريا الزبيدي الذي كان قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين.

ونشرت القناة العبرية صورة تدعي أنها للنفق الذي هرب منه الفلسطينيين الـ 6. كما نشرت صورة أخرى بها أسماؤهم مكتوبة بالعبرية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الفارين الـ 6 هم من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في سجن جلبوع.

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