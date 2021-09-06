وزيرة الصحة المصرية تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة في مصر وأعداد مصابي متحور دلتا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت زايد تصريحات تلفزيونية، إن ذروة الموجة الرابعة في مصر ستكون في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الجاري حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتبدأ في الانكسار تدريجيا.

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وأكدت الوزيرة المصرية، أنه المتوقع أن تفتح الوزارة مستشفيات العزل مرة أخرى بما لا يتعارض مع الأمراض الأخرى.

وأشارت هالة زايد إلى أن أعداد الإصابات بمتحول دلتا ليس كبيرا في مصر، وأن جميعها لم يستدع دخول المستشفى وتم علاج 80% منها في المنزل وفق البروتوكول الذي حددته الوزارة سابقا لعلاج كورونا.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، ارتفاعا ملحوظا في إعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأحد، تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 290027 من ضمنهم 241964 حالة تم شفاؤها، و 16789 حالة وفاة".

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