شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد و«عمران خان» يستعرضان تطورات الأحداث في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.