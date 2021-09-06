العراق يطلق عملية نوعية استباقية ضد "الخلايا النائمة"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "السومرية نيوز" عن مكتب الكاظمي بيانا، قال فيه إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، جرى خلاله مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة، وبحث وضع آليات فاعلة؛ لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنية في محافظة كركوك".

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وسلط الكاظمي الضوء على "ضعف إمكانيات العدو"، منوها في الوقت ذاته إلى سوء الإدارة والتقصير الذي يحدث أحياناً في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات"، ودعا الكاظمي إلى وضع آليات جديدة لتجنب تكرار الحوادث الأمنية.

ووجه الكاظمي بتفعيل دور الأجهزة الاستخبارية، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات، عن طريق تشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بهذه الخروقات، ومنع تكرارها.

وحذر القائد العام للقوات المسلحة من أولئك من يسعون إلى خلق فتنة، ولاسيما مع اقتراب الانتخابات التي وصفها بالـ"مصيرية".

وأفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل 13 منتسبا من الشرطة الاتحادية إثر الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على الفوج الثاني التابع للشرطة جنوب غرب كركوك شمالي العراق.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا الفوج الثاني لواء 91 التابع لقوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل 13 منتسبا ً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفقدان منتسبين إثنين لم يتم العثور عليهما حتى اللحظة.

وأكد المصدر أن عناصر "داعش" الإرهابي قاموا بتفخيخ الطريق المؤدي إلى المنطقة التي شهدت التعرض على قوات الفوج الثاني في ناحية الرشاد، في وقت متأخر من ليلة أمس.