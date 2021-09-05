شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه.. تدشين مركز لأمراض السرطان ومكافحة الأوبئة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت محافظة جدة تدشين مركز للتدريب الصحي المتخصص في مجال أبحاث وحلول أمراض السرطان ومكافحة الأوبئة، يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. ويعمل المركز حاليا بشكل تجريبي، ويحتوي على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية في العالم، كما يعمل على توفير أفضل منصة لفحص أمراض السرطان والاختلال الجيني، وفقا لـ”العربية”. ويتميز المركز بقدرته على تنمية التسلسل الجيني لكافة الفيروسات المتحورة مثل فيروس كورونا الجديد.

كانت هذه تفاصيل خبر الأول من نوعه.. تدشين مركز لأمراض السرطان ومكافحة الأوبئة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.