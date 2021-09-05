شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن طريقتين لإصدار تأشيرات المعتمرين القادمين من خارج المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر عن اعتماد آليات جديدة لشراء برامج العمرة للقادمين من خارج المملكة وإصدار تأشيرات الدخول.

وتشمل الآلية نظامين، أولهما سيتم العمل فيه من خلال مشغل أو صاحب عمل ومشغل آخر، وتصدر من خلاله تأسيرات لـ 25 معتمر أو أكثر بناءً على التعاقد بين شركة العمرة السعودية ووكيل سفر خارجي معتمد، بحسب قناة “العربية”.

وسيكون النظام الآخر بين المشغل والعميل، ويتيح لمعتمري الخارج الدخول مباشرة عبر مجموعة صغيرة تبدأ من شخص إلى 9 أشخاص من خلال اختيار البرنامج المطلوبة في المنصة المعتمدة.