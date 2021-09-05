مصادر رسمية لـ"سبوتنيك": الإفراج عن الساعدي القذافي

دبي - محمود عبدالرازق - وتابعت المصادر أن وزارة العدل الليبية تعلن تفاصيل الإفراج عن الساعدي بعد قليل.

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وقالت مصادر من تيار القذافي أن الساعدي غادر ليبيا منذ قليل عبر طائرة متجهة إلى إسطنبول، حسب مراسل "سبوتنيك".

وأضاف أن "عملية الإفراج جاءت بناء على جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع قبيلة القذافي بشأن الاتفاق لإفراج على الساعدي وتوجهه إلى تركيا وذلك تنفيذا لحكم براءة من التهمة المنسوبة

وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور، قد قال في تصريحات ‏سابقة لـ"سبوتنيك" الساعدي القذافي بريء أمام القضاء، وبانتظار ‏تنفيذ الحكومة حكم البراءة.

وكان محامي عائلة القذافي قد قال في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك" إن عائلة القذافي ‏لن تمهل كثيرا السلطات الحالية، لتنفيد أحكام القضاء التي تبرئ ‏الساعدي القذافي، قبل ملاحقاتهم ورفع القضايا ضدهم محليا ‏ودوليا‎.