الأردن يحصل على منحة أمريكية بقيمة 245 مليون دولار نهاية العام

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Johannes Christo

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فقد حولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في يوليو/ تموز الماضي للخزينة 600 مليون دولار من أصل منحة الدعم النقدي البالغة 845 مليون دولار، وتعتبر المنحة البالغة 845 مليون دولار جزءا مما مجموعه 1.6 مليار دولار مساعدات ستقدم للأردن.

وتوقع تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي أن يصل حجم المساعدات الأمريكية إلى الأردن للعام الحالي إلى 1.650 مليار دولار منها 1.122 مليار دولار مساعدات اقتصادية و425 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وستتضمن المساعدات الاقتصادية 845 مليون دولار مساعدات للموازنة ومن المحتمل منح الأردن ضمانات قروض تمكنه من الحصول على قروض تصل إلى 4 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن مساعدات العام المقبل 2022 المتوقعة حتى الآن تقدر بـ 1.275 مليار دولار، والتي تأتي ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، التي بدأت عام 2018 وتنتهي في 2022.

يذكر أن الأردن تلقى 123 مليون دولار من البنك الدولي، تأتي ضمن برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة، وحسب وكالة عمون الأردنية، فقد صرف البنك الدولي نحو 123 مليون دولار، دعما للاقتصاد الأردني.

ويستهدف البنك من هذا التحويل الإسهام في "تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل في الأردن".