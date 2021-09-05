شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة ليبيا: لن نسمح لأى عراقيل إدارية أو فنية تهدد استقرار قطاع النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية: "لن نسمح لأى عراقيل إدارية أو فنية بأن تهدد استقرار قطاع النفط فى ليبيا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، المجلس الرئاسى الليبى، لبحث خطة إخراج المرتزقة من البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وبحث المبعوث الأممى فى ليبيا مع المجلس الرئاسى الليبى إجراءات الانتخابات فى موعدها.

وفى وقت سابق أبدت ألمانيا دعمها لإجراء انتخابات ليبيا فى موعدها، معلنة استعدادها لإنجاح هذا الاستحقاق لما يمثله من انعكاس على خارطة السلام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، السفير الألمانى فى ليبيا ميشائيل أونماخت، والوفد المرافق له، فى إطار دعم المجتمع الدولى للانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل.