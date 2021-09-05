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بريطانيا تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصواريخ باليستية

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أدانت بريطانيا محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ باليستية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم : “إن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية الباليستية المتعددة التي أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة العربية الليلة الماضية”، موكداً أن هذا السلوك الطائش من قبل الحوثيين يهدد حياة المدنيين الأبرياء ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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