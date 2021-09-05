شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وارتفاع الرطوبة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، ليوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.