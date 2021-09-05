شكرا لقرائتكم خبر عن من غرفة عمليات «الهلال الأحمر».. اتصال هاتفي ينقذ طفلًا مصريًا من الغرق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ساهم اتصال هاتفي أجراه مقيم مصري بغرفة عمليات الهلال الأحمر في إنقاذ ابنه الصغير من الموت غرقاً بأحد مسابح الرياض. وأظهر مقطع فيديو نشره برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، نجاح محاولة إنقاذ الطفل من خلال اتباع تعليمات موظف الهلال الأحمر إثر تلقيه الاتصال من الأب بعد سقوط ابنه في حمام سباحه ومقاربته على الغرق”. ووجه الموظف الأب إلى تطبيق إجراءات إسعافية سريعة يتخذها حتى استعاد ابنه الوعي، مؤكداً أن الإسعاف في طريقه إليه. وروى والد الطفل محمد رمضان تفاصيل الواقعة، قائلاً: “صحة الطفل الآن تمام بفضل الله”، موجها الشكر لعمليات الهلال الأحمر.

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