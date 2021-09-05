شكرا لقرائتكم خبر عن «وكيل الصحة»: 9 أنواع لمتحورات «كورونا» بعضها تحت المراقبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، د. عبدالله بن مفرح عسيري إنه يوجد قائمتين لمتحورات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأضاف عسيري، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نظرة عامة على المتحورات.. فهناك قائمتان للمتحورات، القائمة الأولى وهي متحورات مثيرة للقلق (أي لها اثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات) وهي ٤ : الفا ، بيتا، جاما، موضحا أن دلتا (دلتا هو السائد الآن في العالم و سحب البساط من كل المتحورات الأخرى).
وأوضح أن القائمة الثانية وهي متحورات تحت المراقبة وهي ٥ ومنها متحور “مو” و هي التي لم يتضح إن كان لها اثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات، مشيرا إلى أن متحور “مو” جذب الانتباه لأنه آخر العنقود وليس لأنه أهم من دلتا.
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