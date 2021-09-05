شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على محافظة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هطلت اليوم الأحد، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا، والمخاضة، ووادي ذي غزال، والحدبان مصحوبة بزخات من البرد.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة على محافظة الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.