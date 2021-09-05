شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: افتتاح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين «الظهران بقيق والعقير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

افتتحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الطريق الرابط بين طريق الظهران – بقيق وطريق العقير- سلوى، باتجاه واحد من خليج الدانة باتجاه طريق الظهران- بقيق.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء الطريق الرابط بطول 14 كم، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، إضافةً لأعمال الجسور العلوية لعبور الخدمات التابعة لجهات مختلفة، كما انتهت الوزارة من تنفيذ المنحدر الذي يربط طريق الظهران- بقيق بطريق العقير- سلوى باتجاه خليج الدانة، وذلك ضمن مشروع يجري تنفيذه لتسهيل حركة المرور على الجزء المفتوح أمام حركة المرور، حيثُ يعد هذا المشروع جزءاً من الطريق الذي يربط محافظات شمال المنطقة بالمحافظات الجنوبية، والذي يتضمن تنفيذ جسر تقاطع علوي حر الحركة، مع تنفيذ المنحدرات والمرتقيات الخاصة بالجسر، إضافةً لتنفيذ امتداد الطريق من الجهة الشمالية بطول 7 كم، وسيسهم المشروع في خدمة قطاع الخدمات اللوجستية وحركة الشاحنات خارج المدن.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف تعزيز ترابط شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، خاصة أن المملكة تعد الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق، كما تستهدف الإستراتيجية رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.